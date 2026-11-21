Марте Йохансен выиграла гонку с раздельным стартом классикой в Бруксвалларне
Шведская лыжница Марте Мелум Йохансен стала победительницей гонки классическим стилем с раздельным стартом на предсезонном турнире в Бруксвалларне. Она преодолела дистанцию в 10 км за 32.5,90.
Весь пьедестал заняли шведские спортсменки. На втором месте расположилась Нооми Зеффер с отставанием в 20,20 секунды. Тройку лидеров замкнула Тове Норгрен — её отставание составило 31,70 секунды.
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1. Марте Йохансен — 32.05,90.
2. Нооми Зеффер — отставание 20,20.
3. Тове Норгрен +31,70.
4. Вера Мюльбак +32,60.
5. Ханна Карлссон +39,60.
6. Хедда Фохсен +43,10.
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