Марте Йохансен выиграла гонку с раздельным стартом классикой в Бруксвалларне

Шведская лыжница Марте Мелум Йохансен стала победительницей гонки классическим стилем с раздельным стартом на предсезонном турнире в Бруксвалларне. Она преодолела дистанцию в 10 км за 32.5,90.

Весь пьедестал заняли шведские спортсменки. На втором месте расположилась Нооми Зеффер с отставанием в 20,20 секунды. Тройку лидеров замкнула Тове Норгрен — её отставание составило 31,70 секунды.

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бруксвалларне, Швеция. Женщины, гонка с раздельным стартом классическим стилем, 10 км

1. Марте Йохансен — 32.05,90.

2. Нооми Зеффер — отставание 20,20.

3. Тове Норгрен +31,70.

4. Вера Мюльбак +32,60.

5. Ханна Карлссон +39,60.

6. Хедда Фохсен +43,10.