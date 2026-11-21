Фрида Карлссон и Эбба Андерссон разделили первое место в гонке на 10 км в Бруксвалларне

Шведские лыжницы Фрида Карлссон и Эбба Андерссон одержали победу в гонке на 10 км классическим ходом с раздельного старта на предсезонных соревнованиях в Бруксвалларне, Швеция, показав одинаковый результат на финише – 28.58,90.

Третье место заняла ещё одна шведская лыжница Моа Илар, которая отстала от победителей на финише на 33,40 секунды.

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бруксвалларне, Швеция. Гонка с раздельным стартом классическим стилем, 10 км:

1. Фрид Карлссон/Эбба Андерссон (Швеция) – 28.58,90.

3. Моа Илар (Швеция) +33,40.

4. Лиза Эрикссон (Швеция) +52,50.

5. Эмма Рибом (Швеция) +1.08,10.

6. Эмили Флетен (Норвегия) +1.11,10.

7. Лоис Линдстём (Швеция) +1.13,10.

8. Элин Хенрикссон (Швеция) +1.17.10.

9. Анья Вебер (Швейцария) +1.31,20.

10. Марта Розенберг (Швеция) +1.33,90.