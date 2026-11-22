Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии, Пеклецова — вторая

Олимпийская чемпионка (2022) российская лыжница Вероника Степанова стала чемпионкой гонки на 10 км свободным стилем в рамках Кубка Хакасии, который проходит в посёлке Вершина Тёи. Она преодолела дистанцию за 24.09,1.

Второй финишировала обладательница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова с отставанием от лидера в 14,1 секунды. Тройку лидеров замкнула Елизавета Бекишева – её отставание составило 24,6 секунды.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии – 2026. Женщины, гонка на 10 км свободным стилем:

Вероника Степанова (Республика Татарстан) – 24.09,1; Алина Пеклецова (Вологодская область) – отставание 14,1; Елизавета Бекишева (Тюменская область) +24,6; Анна Корякова (Республика Татарстан) +35,8; Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +44,2.