Олимпийский чемпион 2026 года в эстафете норвежский лыжник Эмиль Иверсен сообщил, что завершит спортивную карьеру в конце сезона-2026/2027.

«Я уже доигрываю «овертайм». Мы с моей невестой Беттиной в этом единодушны. Я люблю своё дело, но в то же время с нетерпением жду и чего-то другого», — приводит слова Иверсена VG.

35-летний Эмиль Иверсен — четырёхкратный чемпион мира, победитель и призёр этапов Кубка мира. На Олимпийских играх — 2026 в Милане, Италия, он завоевал золото в командной эстафете, а также стал бронзовым призёром в гонке на 50 км. На Играх-2022 в Пекине норвежец стал обладателем серебряной медали в эстафете.