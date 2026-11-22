Ардашев — победитель гонки на 10 км свободным стилем на турнире в Хакасии, Спицов — второй

Обладатель Кубка России лыжник Сергей Ардашев выиграл гонку на 10 км свободным стилем в рамках Кубка Хакасии, который проходит в посёлке Вершина Тёи. Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 18,8 секунды.

Вторым к финишу пришёл олимпийский чемпион Денис Спицов. Он отстал от лидера на 1,1 секунду. Тройку лидеров замкнул Илья Чертков с отставанием 1,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии – 2026. Мужчины, гонка на 10 км свободным стилем:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 21.18,8; Денис Спицов (Тюменская область) – отставание 1,1; Илья Чертков (Пермский край) +1,8; Артём Мальцев (Тюменская область) +13,4; Алексей Червоткин (Тюменская область) +17,4.