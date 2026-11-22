Анастасия Прокофьева выиграла разделку на 10 км классикой в рамках Хибинской гонки — 2026

Участница Олимпийских игр – 2022 российская лыжница Анастасия Прокофьева (Рыгалина) одержала победу в гонке на 10 км классическим стилем в рамках Хибинской гонки – 2026 в Кировске, Мурманская область. Она финишировала с результатом 31 минута 14,4 секунды.

Второй в гонке стала Виктория Процак с отставанием 12,8 секунды. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Друговская – она отстала от лидера на 16,7 секунды.

Лыжные гонки. Хибинская гонка – 2026. Женщины, гонка на 10 км классическим стилем: