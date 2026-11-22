Большунов — победитель разделки на 10 км классикой в рамках Хибинской гонки — 2026

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках Хибинской гонки – 2026 в Кировске, Мурманская область. Спортсмен финишировал с результатом 26 минут 13,5 секунды.

Вторым к финишу пришёл Андрей Мельниченко с отставанием в 22,0 секунды. Тройку лидеров замкнул Платон Исламшин, отставание которого составило 36,1 секунды.

Лыжные гонки. Хибинская гонка – 2026. Мужчины, Гонка на 10 км классическим стилем: