Большунов — победитель разделки на 10 км классикой в рамках Хибинской гонки — 2026
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках Хибинской гонки – 2026 в Кировске, Мурманская область. Спортсмен финишировал с результатом 26 минут 13,5 секунды.
Вторым к финишу пришёл Андрей Мельниченко с отставанием в 22,0 секунды. Тройку лидеров замкнул Платон Исламшин, отставание которого составило 36,1 секунды.
Лыжные гонки. Хибинская гонка – 2026. Мужчины, Гонка на 10 км классическим стилем:
- Александр Большунов (Республика Татарстан) – 26.13,5;
- Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) – отставание 22,0;
- Платон Исламшин (Свердловская область) +36,1;
- Грачев Илья (Москва) +44,9;
- Андрей Алипкин (Рязанская область) +1.01,4.
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