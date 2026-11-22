Каролин Греттинг выиграла гонку на 15 км свободным стилем в Бейтостолене
Норвежская лыжница Каролин Греттинг стала победительницей гонки на 15 км свободным стилем на турнире в Бейтостолене. Дистанцию она преодолела за 36.57,20.
Второй стала Кристин Эустгулен Фоснес, отстав от лидера на 15,2. Тройку призёров замкнула биатлонистка Ида Лиен (+21,4).
Лыжные гонки. Турнир в Бейтостолене. Женщины. 15 км, свободный стиль:
- Каролине Греттинг (Норвегия) – 36.57,20.
- Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – отставание 15,2.
- Ида Лиен (Норвегия) +21,4.
- Нора Саннесс (Норвегия) +34,0.
- Хейди Венг (Норвегия) +36,4.
- Рози Фордхэм (Австралия) +50,3.
- Ева Ингебригтсен (Норвегия) +51,7.
- Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +1.11,8.
- София Лаукли (США) +1.26,4.
- Марен Браннаре-Гран (Норвегия) +1.50,0.
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