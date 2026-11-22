Каролин Греттинг выиграла гонку на 15 км свободным стилем в Бейтостолене

Норвежская лыжница Каролин Греттинг стала победительницей гонки на 15 км свободным стилем на турнире в Бейтостолене. Дистанцию она преодолела за 36.57,20.

Второй стала Кристин Эустгулен Фоснес, отстав от лидера на 15,2. Тройку призёров замкнула биатлонистка Ида Лиен (+21,4).

Лыжные гонки. Турнир в Бейтостолене. Женщины. 15 км, свободный стиль:

Каролине Греттинг (Норвегия) – 36.57,20. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – отставание 15,2. Ида Лиен (Норвегия) +21,4. Нора Саннесс (Норвегия) +34,0. Хейди Венг (Норвегия) +36,4. Рози Фордхэм (Австралия) +50,3. Ева Ингебригтсен (Норвегия) +51,7. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +1.11,8. София Лаукли (США) +1.26,4. Марен Браннаре-Гран (Норвегия) +1.50,0.