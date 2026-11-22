Йоханссон выиграл гонку на 10 км в Бруксвалларне, Порома — второй, Хальфварссон — пятый

Шведский лыжник Лео Йоханссон стал победителем гонки на 10 км на соревнованиях в Бруксвалларне, Швеция. Дистанцию он преодолел за 23.06,40.

Вторым стал трёхкратный призёр чемпионатов мира Вильям Порома, отстав от лидера на 13,60. Тройку сильнейших замкнул канадец Макс Холлман (+29,60). 37-летний Калле Хальфварссон стал пятым (+36,90).

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бруксвалларне, Швеция. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Мужчины:

Лео Йоханссон (Швеция) — 23.06,40. Вильям Порома (Швеция) — отставание 13,60. Макс Холлман (Канада) +29,60. Густаф Берглунд (Швеция) +34,30. Калле Хальфварссон (Швеция) +36,90. Эдвин Ангер (Швеция) +42,10. Йонас Эрикссон (Швеция) +45,70.