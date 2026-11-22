Линн Сван выиграла гонку на 10 км в Бруксвалларне, Илар — вторая, Андерссон — третья

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на предсезонном турнире в Бруксвалларне. Она преодолела дистанцию за 26.06,50.

Второй стала Моа Илар, отстав от лидера на 5,10 секунды. Тройку призёров замкнула Эбба Андрессон (+9,70).

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бруксвалларне. Женщины, 10 км: