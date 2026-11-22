Линн Сван выиграла гонку на 10 км в Бруксвалларне, Илар — вторая, Андерссон — третья
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на предсезонном турнире в Бруксвалларне. Она преодолела дистанцию за 26.06,50.
Второй стала Моа Илар, отстав от лидера на 5,10 секунды. Тройку призёров замкнула Эбба Андрессон (+9,70).
Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бруксвалларне. Женщины, 10 км:
- Линн Сван (Швеция) — 26.06,50.
- Моа Илар (Швеция) — отставание 5,10.
- Эбба Андерссон (Швеция) +9,70.
- Лиса Эрикссон (Швеция) +11,80.
- Майя Дальквист (Швеция) +26,00.
- Эмма Рибом (Швеция) +26,40.
- Элин Хенрикссон (Швеция) +33,00.
- Луизе Линдстрём (Швеция) +34,70.
- Лилиан Ганьон (Канада) +38,00.
- Моа Лундгрен (Швеция) +43,30.
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