Сергей Волков занял 22-е место в гонке на 15 км в Бейтостолене, Андреас Рее победил

Российский лыжник Сергей Волков занял 22-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на традиционном предсезонном турнире в Бейтостолене, Норвегия. Дистанцию он преодолел за 33.04,10 и уступил лидеру 1.30,80.

Победу в гонке одержал норвежец Андреас Рее с результатом 31.33,30. Серебряным призёром стал Оле Тафьорд Сурке с отставанием 15,50. Тройку лидеров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+26,10).

Лыжные гонки. Турнир в Бейтостолене. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 15 км, свободный стиль:

1. Андреас Рее (Норвегия) — 31.33,30.

2. Оле Тафьорд Сурке (Норвегия) — отставание 15,50.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +26,10.

4. Каспер Андерссон Херланд (Норвегия) +28,40.

5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +34,50…

22. Сергей Волков (Россия) +1.30,80.