«То ли ещё будет!» Сергей Волков — о 22-м месте в гонке на 15 км в Бейтостолене

Российский лыжник Сергей Волков прокомментировал итоги гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на традиционном предсезонном турнире в Бейтостолене, Норвегия. Спортсмен занял 22-е место, преодолев дистанцию за 33.04,10 и уступив лидеру 1.30,80.

Фото: Из личного архива Сергея Волкова

«Вполне хорошая гонка сегодня! Я вижу, что расту. Вижу, куда надо двигаться дальше. Вижу, какие нюансы нужно подправить. Но самое главное, я верю в то, что делаю!

Спасибо всем за поддержку! То ли ещё будет! Ваш Волчара», — написал Волков в телеграм-канале.

Победу в гонке одержал норвежец Андреас Рее с результатом 31.33,30. Серебряным призёром стал Оле Тафьорд Сурке с отставанием 15,50 секунды. Тройку лидеров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+26,10).