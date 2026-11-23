Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг выступил с критикой несогласованности в правилах допуска российских и белорусских спортсменов к стартам Кубка мира в сезоне-2026/2027.

«Меня несколько смущает тот факт, что, пока FIS может принимать одно решение, национальные правительства затем сами определяют, кому разрешить выйти на старт. В итоге в процесс оказывается вовлечено слишком много различных инстанций.

Хотелось бы видеть больше согласованности между организаторами и FIS в вопросе того, как подходить к этой ситуации — ещё до того, как был открыт доступ к соревнованиям. Сейчас этого не наблюдается.

Для зрителей становится непонятно, когда они [россияне и белорусы] внезапно появляются в Давосе в составе большой делегации. Не стоит смешивать спорт и политику, но здесь, думаю, нам следует это сделать, чтобы было больше общего в том, чего мы можем ожидать от российских спортсменов, кого мы увидим, как правила определяются FIS», — приводит слова Нортуга VG.