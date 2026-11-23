Нортуг — об уровне россиян: соревноваться только друг с другом — занятие довольно унылое

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал, что ждёт возможности оценить уровень российских и белорусских спортсменов на международных стартах.

«Вполне естественно, что при переходе с внутренних российских соревнований на уровень Кубка мира они мобилизуются — ведь уровень конкуренции здесь заметно выше. Соревноваться постоянно только друг с другом внутри России — занятие довольно унылое. Полагаю, многим из них это уже надоело, поэтому думаю, некоторые из них смогут показать более высокий уровень», — приводит слова Нортуга VG.

Напомним, в сентябре 2026 года FIS допустила россиян до международных стартов в нейтральном статусе при соблюдении критериев нейтральности и антидопинговых требований. После этого ряд европейских федераций объявил о намерениях ограничить въезд российским атлетам на соревнования.