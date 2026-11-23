«У людей здесь нет ко мне претензий». Сергей Волков — о выступлении в нейтральном статусе

Российский лыжник Сергей Волков высказался о выступлении на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.

«Это сложный вопрос: является ли спорт частью политики или нет. Но мы, по крайней мере, должны попытаться не смешивать всё в кучу. Мы должны постараться разделять эти вещи настолько, насколько это возможно. Вот что я имею в виду.

Я здесь как россиянин, то есть как человек из России, но выступаю в качестве нейтрального спортсмена и сейчас живу в другой стране. Я соблюдаю правила FIS, соблюдаю правила властей этой страны. Судя по тому, что я вижу, у людей здесь нет ко мне никаких претензий», – приводит слова Волкова Nettavisen.