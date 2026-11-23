Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на первый этап Кубка мира в Руке, Финляндия. 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо вошёл в заявку команды.
Состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира в Руке
Мужчины:
Харальд Амундсен, Эрик Вальнес, Оскар Вике, Эмиль Иверсен, Ларс Хьельмесет, Йоханнес Клебо, Кристиан Коллеруд, Эвен Микельсен, Мартин Нюэнгет, Андреас Рее, Маттис Стенсхаген, Ларс Хегген, Ансгар Эвенсен.
Женщины:
Хедда Амундсен, Милла Андреассен, Лотта Венг, Тириль Венг, Хейди Венг, Каролин Греттинг, Ева Ингебригтсен, Ида Льен, Ингрид Обрекк, Нора Саннесс, Кристин Фоснес, Хелене Хауген, Кристине Шистад.
Первый этап Кубка мира в финской Руке пройдёт с 27 по 29 ноября.