Йоханнес Клебо вошёл в заявку сборной Норвегии на первый этап Кубка мира в Руке

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на первый этап Кубка мира в Руке, Финляндия. 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо вошёл в заявку команды.

Состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира в Руке

Мужчины:

Харальд Амундсен, Эрик Вальнес, Оскар Вике, Эмиль Иверсен, Ларс Хьельмесет, Йоханнес Клебо, Кристиан Коллеруд, Эвен Микельсен, Мартин Нюэнгет, Андреас Рее, Маттис Стенсхаген, Ларс Хегген, Ансгар Эвенсен.

Женщины:

Хедда Амундсен, Милла Андреассен, Лотта Венг, Тириль Венг, Хейди Венг, Каролин Греттинг, Ева Ингебригтсен, Ида Льен, Ингрид Обрекк, Нора Саннесс, Кристин Фоснес, Хелене Хауген, Кристине Шистад.

Первый этап Кубка мира в финской Руке пройдёт с 27 по 29 ноября.