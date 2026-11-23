Олимпийский чемпион 2022 года норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Я, блин, так устал отвечать на одно и то же. Я занимаюсь этим уже пять лет. FIS остаётся только поздравить. Зачем они вообще заняли такую позицию изначально, если сами в неё не верили? Именно этого Россия и хочет – чтобы ей позволили постепенно, шаг за шагом, вернуться обратно. Посыл получается такой: значит, конфликт не такой уж страшный», – приводит слова Вальнеса Nettavisen.

В сентябре Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027. В пресс-релизе организация отмечала, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией. Позже у нейтральных спортсменов из России возникли проблемы с визами. Практически все лыжники вынуждены пропустить первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии.