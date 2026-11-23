Французский лыжник Уго Лапалус заявил, что был бы рад участию российских спортсменов в международных соревнованиях в сезоне-2026/2027.

«С моей точки зрения и ради спорта считаю, что очень хорошо, если все страны могут соревноваться. Потому что, если приедут все, уровень станет выше. Предпочитаю сосредоточиться на спорте, а не на политике, потому что я здесь ради спорта. Надеюсь, что все российские парни смогут участвовать в гонках этой зимой. А что касается политической стороны вопроса, это не моя проблема. Я хочу сосредоточиться на спорте», – приводит слова Лапалуса Nettavisen.

Ранее стало известно, что большинство российских лыжников, получивших нейтральный статус, не смогут принять участие в этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии из-за визовых ограничений.