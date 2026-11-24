Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван прокомментировала своё выступление на предсезонном турнире в Бруксвалларне. Она выиграла спринт (3.42,83) и гонку с раздельным стартом на 10 км (26.06,50).

– Здорово! Я никогда не выигрывала премьеру и вообще, наверное, никогда не была на пьедестале. Так что было приятно снять это проклятие.

– Что же заставило это случиться именно сегодня?

– Не знаю. Чувствую, что в этом году я прогрессирую. И хотя сегодня я ощущала себя немного не в своей тарелке, так или иначе было чувство, что когда-нибудь я хорошо пробегу премьеру. И тогда я подумала, что в этом году у меня получится лучше, но была готова к тому, что сегодня всё может быть не так уж и хорошо.

– В каком смысле ты чувствовала себя не в своей тарелке?

– Прошло довольно много времени с тех пор, как я последний раз бегала интервалы. Было сложнее почувствовать скорость, и я очень сильно суетилась в полуфинале. Я была очень напряжённой. Если бы я соревновалась сама с собой, то я показалась бы себе очень напряжённой, – приводит слова Сван Expressen.