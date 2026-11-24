Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг поделилась опасениями, что отсутствие единства ослабляет культуру высоких результатов в норвежских женских лыжных гонках.

Йохауг выступила с критикой после того, как стало известно, что в этом месяце на последнем тренировочном сборе присутствовала только Милла Гросбергхауген Андреассен вместе с тренером Марит Бьорген. Остальные 10 спортсменок отсутствовали по разным причинам.

«Очень печально, что мы оказались в нынешней ситуации. Мне дали возможность тренироваться с лучшими лыжницами Норвегии и всего мира, учиться у них и развиваться вместе с ними. Именно сплочённость и культура высоких результатов, которые формируются в команде, отражаются в итоговых таблицах.

Я считаю, что для создания такой культуры нужно тренироваться и развиваться вместе. У Лыжной федерации Норвегии есть над чем работать, но прежде всего девушкам стоит задуматься о собственном вкладе. Девушки должны искренне этого хотеть. Им нужно быть там, где всё происходит, и участвовать в создании команды. Если они сами этого не хотят, тогда сборная нам не нужна», — приводит слова Йохауг NRK.