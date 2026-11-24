Расписание Кубка России — 2026/2027 по лыжным гонкам: когда и где пройдут этапы

В четверг, 26 ноября, стартует первый этап Кубка России сезона-2026/2027. Всего запланировано проведение семи этапов и финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапов Кубка России.

Лыжные гонки. Кубок России — 2026/2027. Расписание соревнований:

1-й этап. Вершина Тёи (Республика Хакасия) — 26-29 ноября;

2-й этап. Тюмень — 5-6 декабря;

3-й этап. Чусовой — 10-13 декабря;

4-й этап. Ижевск — 19-22 декабря;

5-й этап. Казань — 14-17 января;

6-й этап. Кирово-Чепецк — 22-24 января;

7-й этап. Выльгорт — 19-20 февраля;

Финал. Кировск — 27 марта — 4 апреля.

В прошлом сезоне общий зачёт Кубка России среди мужчин выиграл Сергей Ардашев. Лучшей в общем зачёте Кубка России среди женщин по итогам сезона-2025/2026 стала Алина Пеклецова.