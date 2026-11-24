Чемпионка Олимпиады-2026 в эстафете, пятикратная чемпионка мира норвежка Хейди Венг заявила, что в 35 лет чувствует влияние возраста на свою выносливость, и намекнула, что может пропускать некоторые этапы Кубка мира в предстоящем сезоне-2026/2027.

«Я слишком много каталась на лыжах. Замечаю, что не могу поддерживать тот уровень, который был у меня в молодости, не могу быть в разъездах каждые выходные. Постоянно быть в движении из-за того, что ты катаешься на беговых лыжах — это здорово. Но мне нужно время дома, чтобы восстановить силы. В молодости я никогда не чувствовала в этом необходимости. Даже несмотря на то что всё шло гладко, не думаю, что смогла бы выдержать это сегодня так, как раньше. Нужны силы», — приводит слова Венг Nettavissen.

22 ноября Венг заняла пятое место в разделке свободным стилем на предсезонной гонке в Бейтостолене. В ближайшее время она планирует выступить на этапах Кубка мира в Руке и Тронхейме.