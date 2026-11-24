Швеция объявила состав сборной на этап Кубка мира в Руке

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав команды на первый этап Кубка мира сезона-2026/2027, который пройдёт в Руке, Финляндия, с 27 по 29 ноября.

Мужскую сборную составят Оскар Алготссон, Эдвин Ангер, Густаф Берглунд, Трульс Гиссельман, Антон Гран, Эмиль Даниэльссон, Лео Йоханссон, Вильям Порома, Калле Хальфварссон, Йохан Экберг, Георг Эрссон.

В состав женской команды вошли Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Moa Илар, Фрида Карлссон, Эмма Рибом, Линн Сван, Йоханна Хагстрём, Лиза Эрикссон.

Также Expressen сообщает, что этап в Руке из-за болезни пропустят Алвар Мюльбак и Йонна Сундлинг. Участие российских лыжников находится под вопросом из-за запрета Финляндии россиянам на въезд в страну.