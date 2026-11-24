С 26 по 29 ноября в Вершине Тёи пройдёт первый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Лыжные гонки. Первый этап Кубка России — 2026/2027. Вершина Тёи. Расписание соревнований (время московское):

26 ноября

7:00. Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль;

8:00. Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль.

28 ноября

7:00. Женщины и мужчины, спринт, классический стиль, квалификация;

9:00. Женщины и мужчины, спринт, классический стиль, финалы.

29 ноября

7:00. Женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль;

8:00. Мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль.

В прошлом сезоне общий зачёт Кубка России среди мужчин выиграл Сергей Ардашев. Лучшей в общем зачёте Кубка России среди женщин по итогам сезона-2025/2026 стала Алина Пеклецова.