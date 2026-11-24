Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2026/2027

В пятницу, 27 ноября, стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапов Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2026/2027. Расписание соревнований:

первый этап. Рука, Финляндия — 27-29 ноября;

второй этап. Тронхейм, Норвегия — 4-6 декабря;

третий этап. Давос, Швейцария — 11-13 декабря.

«Тур де Ски»

четвёртый этап. Ле-Рус, Франция — 1-3 января;

пятый этап. Оберстдорф, Германия — 5-6 января;

шестой этап. Валь-ди-Фьемме, Италия — 8-10 января;

седьмой этап. Энгадин, Швейцария — 22-24 января;

восьмой этап. Тоблах, Италия — 29-31 января;

девятый этап. Лахти, Финляндия — 12-14 февраля;

10-й этап. Осло, Норвегия — 13-14 марта;

11-й этап. Драммен, Норвегия — 16 марта;

12-й этап. Ульрисехамн, Швеция — 20-25 марта.