В пятницу, 27 ноября, стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапов Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2026/2027. Расписание соревнований:
первый этап. Рука, Финляндия — 27-29 ноября;
второй этап. Тронхейм, Норвегия — 4-6 декабря;
третий этап. Давос, Швейцария — 11-13 декабря.
«Тур де Ски»
четвёртый этап. Ле-Рус, Франция — 1-3 января;
пятый этап. Оберстдорф, Германия — 5-6 января;
шестой этап. Валь-ди-Фьемме, Италия — 8-10 января;
седьмой этап. Энгадин, Швейцария — 22-24 января;
восьмой этап. Тоблах, Италия — 29-31 января;
девятый этап. Лахти, Финляндия — 12-14 февраля;
10-й этап. Осло, Норвегия — 13-14 марта;
11-й этап. Драммен, Норвегия — 16 марта;
12-й этап. Ульрисехамн, Швеция — 20-25 марта.