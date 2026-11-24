Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус (AIN) на сезон-2026/2027 российской лыжнице Алисе Жамбаловой. Об этом сообщается на сайте организации.

Также стоит отметить, что из обновлённого списка нейтральных атлетов исчезли ранее находившиеся там Иван Горбунов и Екатерина Шибекина. На данный момент доподлинной информации об их нейтральном статусе нет.

В сентябре Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027. В пресс-релизе организация отмечала, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.