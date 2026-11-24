Российские лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Наталья Терентьева примут участие в гонках этапа Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия, в нейтральном статусе, сообщает Ilta Sanomat со ссылкой на Финскую лыжную ассоциацию.

По сообщениям источника, Финская лыжная ассоциация получила от властей страны информацию, что новые национальные ограничения на въезд не распространяются на Коростелёва, Непряеву и Терентьеву. В сообщении ассоциации не уточняется, почему ограничения не коснулись именно этих лыжников. Две недели назад все трое участвовали в предсезонных соревнованиях в Олосе.

Ранее стало известно, что большинство российских спортсменов, получивших нейтральный статус, не смогут принять участие в этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии из-за визовых ограничений.