«Планирую принять участие в этапах в Тронхейме и Давосе». Лыжник Волков — о планах на КМ

Российский лыжник Сергей Волков рассказал о своих планах на участие в ближайших этапах Кубка мира сезона-2026/2027.

«Сейчас вернулся в Словению, здесь проведу следующий блок своей подготовки с участием в стартах FIS в Планице. Далее планирую принять участие в этапах Кубка мира в Тронхейме и Давосе», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее Волков выступил на предсезонном турнире в норвежском Бейтостолене, где занял 22-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км. В четветьфинал спринта на этом турнире он выйти не смог.

Этап Кубка мира в Тронхейме пройдёт с 4 по 6 декабря, в Давосе — с 11 по 13 декабря.