Ийво Нисканен вошёл в состав сборной Финляндии на этап Кубка мира в Руке

Сборная Финляндии объявила состав на домашний этап Кубка мира сезона-2026/2027, который пройдёт в Руке с 27 по 29 ноября. На первый этап КМ заявлен трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен.

Мужскую сборную составят Вилле Ахонен, Нико Анттола, Ристоматти Хакола, Антон Кемппи, Петтери Койвисто, Эмиль Лиекари, Ийво Нисканен, Калле Парантаинен, Александер Стольберг, Лаури Вуоринен, Реми Линдхольм, Калле Парантайнен, Вети Пюкке, Нико Хюсю.

В состав женской сборной заявлены Анни Алакоски, Элла Нура Хаапалехто, Ясми Йоэнсуу, Оона Кеттунен, Юханна Матинтало, Хилла Ниемеля, Вилма Ниссинен, Ханна Рай, Вилма Рююттю, Аманда Саари, Жозефина Бек, Ясмин Кахара, Анне Кюллёнен, Эмми Ламса, Катарина Лонка, Тиа Олкконен, Айно-Кайса Саари, Эви Тоссавайнен.