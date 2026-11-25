Пресс-служба Федерации лыжных гонок России опубликовала стартовые протоколы мужской и женской гонок с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка России, который стартует 26 ноября в посёлке Вершина Тёи в Хакасии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми позициями некоторых участников.

Лыжные гонки. Первый этап Кубка России, Вершина Тёи. Гонка с раздельным стартом классическим стилем. Стартовые номера (частично)

женщины

42. Ксения Шорохова.

43. Алёна Баранова.

56. Вероника Степанова.

58. Елизавета Бекишева.

62. Лидия Горбунова.

64. Елизавета Маслакова.

66. Екатерина Никитина.

68. Евгения Крупицкая.

70. Алина Пеклецова.

мужчины

17. Матвей Кетов.

31. Андрей Сахаров.

34. Егор Митрошин.

44. Иван Горбунов.

47. Александр Бакуров.

48. Денис Спицов.

52. Иван Якимушкин.

54. Алексей Червоткин.

56. Илья Семиков.

58. Александр Большунов.

60. Сергей Ардашев.