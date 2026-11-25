Двукратная олимпийская чемпионка итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне сообщила о завершении спортивной карьеры.

«Всем привет! После двух дней на снегу я поняла, что моя нога ещё не полностью восстановилась и я по-прежнему испытываю слишком сильную боль. Поэтому я решила завершить спортивную карьеру. Это, безусловно, очень трудное решение, но, несмотря на все мои усилия вернуться на трассу, тяжесть травмы не позволяет мне продолжать.

Мне хотелось бы ещё раз выйти на старт, чтобы попрощаться со спортом, который я так сильно люблю, и со всеми вами. Я сообщу, где и когда это произойдёт. До скорой встречи и спасибо!» – приводит слова Бриньоне La Gazzetta Dello Sport.

36-летняя Бриньоне выиграла олимпийское золото в супергиганте и гигантском слаломе, став самой возрастной горнолыжницей, которой удалось это сделать. Также итальянка дважды становилась чемпионкой мира и победительницей общего зачёта Кубка мира. В сезоне-2024/2025 в результате падения Бриньоне получила множественные переломы ноги и разрыв передней крестообразной связки колена.