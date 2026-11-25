Российский лыжник Сергей Волков поделился, как складывается его сезон и какие задачи спортсмен ставит перед собой на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, которые пройдут в норвежском Тронхейме и швейцарском Давосе.

«Вчера созвонился с Еленой Валерьевной Вяльбе, обсудили вопрос того, как я могу заявиться и выступить на Кубке мира. Очевидно, что без моей личной инициативы и желания ничего бы не получилось.

В целом на данный момент всё складывается не без труда, но так, как я и планировал. Хотелось бы начать сезон с Руки, но это тот момент, который я пытаюсь решить сейчас.

Я уже многое понял в Бейтостолене. Возможно, даже больше, чем смогу понять на Кубке мира. Могу сказать точно, что трассы здесь отличаются от российских, особенно спусковые части. К этому надо привыкать и адаптироваться.

На Кубке мира хочу понять, в какой дисциплине я могу максимально раскрыть свой потенциал. Хотелось бы выйти на разминку и поймать хорошее состояние перед стартом, а затем выйти на гонку и выложиться на все 100%, принимая правильные тактические решения по ходу дистанции. Уверен, что тогда это будет выступление, которым можно быть довольным и которое будет мотивировать идти, работать и развиваться дальше», — приводит слова Волкова пресс-служба сборной Ленинградской области в телеграм-канале.

Этап Кубка мира в Тронхейме пройдёт с 4 по 6 декабря, в Давосе — с 11 по 13 декабря.