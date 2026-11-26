Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км классическим стилем на Кубке России

Вероника Степанова стала победительницей женской гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Представительница Республики Татарстан преодолела дистанцию за 27.08,2.

Второе место заняла Екатерина Никитина, уступившая победительнице 29,1 секунды. Тройку лидеров замкнула Евгения Крупицкая с отставанием в 29,2 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2026/27. Женщины. Результаты:

1. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 27.08,2.

2. Екатерина Никитина (Москва) +29,1.

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург — Тюменская область) +29,2.

4. Елизавета Бекишева (Тюменская область) +31,4.

5. Руслана Дьякова (Челябинская область — Красноярский край) +35,5.

6. Алина Пеклецова (Вологодская область) +35,6.

7. Дарья Канева (Республика Коми) +42,9.

8. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +44,0.

9. Анна Корякова (Республика Татарстан) +1.09,0.

10. Екатерина Булычева (Ленинградская область) +1.13,1.