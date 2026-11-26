Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг высказалась о возвращении олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира — 2021/2022 россиянки Натальи Терентьевой (Непряевой) на международные турниры.

— Одна из лыжниц, получивших разрешение, — это та, которую раньше звали Наталья Непряева. Теперь её зовут Наталья Терентьева. Она была действительно хороша.

— Я пропустила, что она сменила фамилию.

— Она сменила фамилию, родила двоих детей и теперь вернулась. Мы должны верить, что ей, по крайней мере, разрешат соревноваться в эти выходные [на первом этапе КМ в Руке], если она этого захочет. Что вы думаете о её возвращении? Если, конечно, говорить о спорте.

— Она лыжница, которая уже доказала, что достойна быть на вершине. Сейчас сложно сказать, чего она может добиться. Мы не видели её очень давно. Но мы знаем её возможности раньше. И они были невероятно высоки. Так что будет интересно посмотреть, как она вернётся, — сказала Сундлинг в эфире Viaplay.