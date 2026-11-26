Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг рассказала, почему она пропустит начало нового сезона Кубка мира.

«Если не считать простуды, чувствую себя вполне нормально. Звучит, наверное, серьёзнее, чем есть на самом деле, так что надеюсь, скоро всё пройдёт. Надеюсь, состояние будет улучшаться, и я вскоре смогу вернуться на лыжню. Не люблю загадывать, когда именно вернусь, потому что обычно на восстановление уходит больше времени, чем ожидаешь. Так что, честно говоря, не знаю.

На самом деле, я сохраняю спокойствие, ведь повлиять на ситуацию все равно никак нельзя — остаётся только отдыхать и восстанавливаться. Конечно, определённое беспокойство и стресс из-за того, когда именно наступит выздоровление, присутствуют. Стараюсь концентрироваться только на том, что могу контролировать, хотя на словах это всегда проще, чем на деле. Но в целом я спокойна», — приводит слова Сундлинг Sport Bibeln.