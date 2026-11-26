Бен Огден: мне ещё далеко до того, чтобы стать Йоханнесом Клебо 2.0

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2026 американский лыжник Бен Огден высказался о соперничестве с 11-кратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.

«После Олимпиады я испытывал лишь чувство благодарности за то, что мне довелось выступать в одно время с Йоханнесом [Клебо] — спортсменом, который рождается раз в поколение. Он настолько хорош, что второе место на пьедестале рядом с ним воспринимается как большой успех.

Он очень приятный человек и скромный соперник, но всё же интересно воспринимать его как своего рода «врага». Он искренне радовался за меня, но каждый из нас мечтает — и черпает в этом огромную мотивацию — стать тем, кто наконец сможет его победить.

Мне ещё далеко до того, чтобы стать Йоханнесом 2.0, который мог бы претендовать на подиум в каждой гонке. Но благодаря целенаправленным тренировкам я смогу более стабильно подниматься на подиум в спринтах», — приводит слова Огдена пресс-служба FIS.