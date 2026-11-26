Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2026 американский лыжник Бен Огден рассказал, что прошлогодний этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде стал для него важным событием в жизни, а также высказался о достижениях соотечественницы Джессики Диггинс.

«Это было сразу после Олимпийских игр. Никто из нас не показал выдающихся результатов, но видеть, как в США любят лыжные гонки, — это было невероятно. Я встретил сотни людей, с которыми учился в школе и колледже, своих родных и друзей детства. Пожалуй, впервые я почувствовал себя настоящим профессиональным спортсменом у себя на родине.

Мы с Джесси [Диггинс] долгое время были товарищами по команде. Учитывая её колоссальный успех на мировой арене, мы понимаем: кто-то должен занять её место, чтобы развитие лыжного спорта в США продолжалось. Мы полны энтузиазма, и, думаю, большинство из нас воспринимает это как общую командную задачу», — приводит слова Огдена пресс-служба FIS.