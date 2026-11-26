Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2026 американский лыжник Бен Огден рассказал о восстановлении после операции на мениске, которую он перенёс в мае 2026 года.

«Было здорово подойти к крупному турниру — Олимпийским играм — в своей лучшей форме. А поскольку весной предстоит чемпионат мира, нет смысла торопить процесс восстановления. Но в будущем — например, в следующем году, когда не будет крупных чемпионатов, — появится возможность поставить перед собой иные цели: побороться за высокие позиции в общем зачёте Кубка мира, выступать стабильно, превращать попадания в десятку сильнейших в призовые места. Это следующий этап моей спортивной карьеры, над которым мне ещё предстоит поработать», — приводит слова Огдена пресс-служба FIS.