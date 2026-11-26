Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2026 французский лыжник Матис Делож рассказал, как изменилась его жизнь после успеха на Играх-2026.

«Всё дело в олимпийской мечте, за которой я следил с самого детства, в сочетании с искренним желанием тренироваться ради этой цели и удовольствием от самого процесса подготовки. Мой статус изменился, но повседневная жизнь — нет. По крайней мере, я стараюсь, чтобы так оно и оставалось, ведь я занимаюсь любимым делом, и именно в таком состоянии показываю свои лучшие результаты.

Я не воспринимаю давление как что-то негативное. Для меня это возможность двигаться дальше, поднимать планку ещё выше, совершенствовать свои подходы и ставить перед собой более амбициозные цели.

Честно говоря, я задавал себе много вопросов. Один из них возникал постоянно: хватит ли у меня прежнего драйва и мотивации, если эмоции от будущих достижений окажутся не такими яркими, как те, что я испытал в Милане? Сегодня у меня есть ответ. Я полон решимости вписать своё имя в историю этого вида спорта», — приводит слова Деложа пресс-служба FIS.