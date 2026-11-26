«Все только и говорят, что я играл в GTA». Клебо — о травме перед стартом сезона-2026/2027

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не стал подробно комментировать свою травму большого пальца, из-за которой пропустил открытие норвежского сезона в Бейтостолене.

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«Мне разрешили участвовать в гонках — это самое главное. Не буду об этом говорить. Это порождает лишь массу домыслов, поэтому оставим эту тему в покое. Я уже сказал, что не буду давать комментарии. Уверен, вопросы будут возникать все выходные, но ответ уже прозвучал — теперь вы знаете.

У меня болел большой палец, поэтому я вообще не мог играть. Все только и говорят, что я всё это время сидел и играл (в GTA6. — Прим. «Чемпионата») — мол, именно поэтому меня не было. А я просто сидел и смотрел в стену, готовясь к лыжным гонкам. Было неплохо провести время в домике в горах, но сидеть там и просто смотреть гонки — скучно. Так что самое время начать», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо выступит на первом этапе Кубка мира — 2026/2026, который пройдёт в финской Руке пройдёт с 27 по 29 ноября.