11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что продолжает мотивировать его на международных соревнованиях.

«Хороший вопрос. Мне нравится участвовать в лыжных гонках. Мне нравится стоять на высшей ступени пьедестала — именно это и служит мотивацией. У меня есть хороший приятель, который сказал, что особенно приятно побеждать на чужой территории. Что ж, я знаю, каково это — побеждать на родной земле», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо выступит на первом этапе Кубка мира — 2026/2027, который пройдёт в финской Руке с 27 по 29 ноября.

На Олимпиаде 2026 года в Милане Йоханнес взял шесть золотых медалей в шести дисциплинах, в которых участвовал. Также норвежец является рекордсменом среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта.