Сергей Волков выступит на этапе Кубка мира в Руке

Департамент лыжных гонок ФЛССР сообщил об изменениях в составе российских лыжников, которые выступят на первых этапах Кубка мира. В состав участников из России вошёл Сергей Волков.

В социальных сетях спортсмен сообщил, что выступит на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в финской Руке и успеет принять участие в масс-старте свободным стилем. Этап в Финляндии проходит с 27 по 29 ноября.

Ранее стало известно, что в гонках на этапе в Руке примут участие россияне Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Наталья Терентьева. Большинство российских спортсменов, получивших нейтральный статус, не смогут принять участие в этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии из-за визовых ограничений.