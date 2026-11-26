Известны стартовые номера Непряевой, Терентьевой и Коростелёва на разделки на 10 км в Руке

Стали известны стартовые протоколы на гонки с раздельным стартом на 10 км в рамках перового этапа Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия. От России на соревнованиях в первый день выступят Дарья Непряева, Наталья Терентьева и Савелий Коростелёв.

Женские гонки начнутся в 12:30 по московскому времени, мужские – в 15:00 мск.

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) начнёт гонку 30-й. Её стартовое время – 12:45:00 мск. Участница Олимпийских игр в Милане Дарья Непряева получила 44-й стартовый номер. Она начнёт гонку в 12:52:00 мск. Участник Олимпиады в Милане Савелий Коростелёв заявлен под 54-м номером. Его время – 15:27:00 мск.

Ранее стало известно, что Сергей Волков примет участие в масс-старте свободным стилем на первом этапе Кубка мира – 2026/2027.