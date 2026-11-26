Серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года россиянин Никита Филиппов рассказал, что ожидает подтверждения нейтрального статуса (AIN) от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

«Я уже подписал декларацию [нейтрального спортсмена], это стандартная процедура, но официального подтверждения пока не получил. Думаю, моя нейтральная лицензия будет легитимна после того, как я получу одобрение по поданной заявке на нейтральность моей экипировки, в которой я планирую выступать на международных стартах», – приводит слова Филиппова ТАСС.

На Олимпиаде в Милане Филиппов стал единственным представителем России, кому удалось завоевать медаль.