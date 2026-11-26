Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал победу своих подопечных Вероники Степановой и Сергея Ардашева в гонках на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи.

«Ребята порадовали. Вероника молодец, подтвердила свой уровень этого года. Как говорится, один раз выиграть – это может быть случайностью, два – тоже ещё не статистика. Вот всё-таки три гонки подряд, первое место, конечно же, это очень хороший результат. Ну и также Сергей Ардашев возвращает свои прошлогодние кондиции. И надеюсь, что продолжат дальше также побеждать», – сказал Сорин в видео, опубликованном в телеграм-канале его группы.

Степанова преодолела дистанцию за 27.08,2, Ардашев – за 23.32,3.