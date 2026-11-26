Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, говоря о результатах своих подопечных на первом этапе Кубка России – 2026/2027 в Вершине Тёи, рассказал, что не вполне доволен результатами Дениса Спицова и Ивана Якимушкина. При этом Сорин отметил, что в подобной конкуренции лыжники заняли «неплохие места».

– Как по остальным членам группы? У мужчин получается ещё двое в десятке – Денис Спицов и Иван Якимушкин.

– Да, с Денисом и с Ваней не совсем доволен результатом, потому что проигрыш четыре секунды, там, по-моему, или пять до третьего места – это то, что нужно было отыгрывать, точнее, не проигрывать.

Но в любом случае видно, что ребята боролись, состояние неплохое, и надеюсь, что на следующих гонках у них получится побороться за тройку сильнейших. В любом случае шестой-седьмой результат в такой конкуренции – это неплохие места, — сказал Сорин в видео, опубликованном в телеграм-канале его группы.

В гонке на 10 км классическим стилем Денис Спицов финишировал шестым (24.18,2), Иван Якимушкин – седьмым (24.18,5).