Норвежские лыжники потеряли 63 единицы багажа по пути на этап Кубка мира

Норвежская сборная по лыжным гонкам столкнулась с проблемой потери багажа по прибытии в финскую Руку на открытие Кубка мира.

Всего у норвежцев не хватало 63 единиц багажа. «Если мне не изменяет память, мы недосчитались 63 мест», — приводит слова спортивного директора команды Пера Элиаса Калфосса NRK.

Инцидент произошёл в среду вечером, однако уже в четверг багаж начал прибывать в Руку, примерно к началу тренировки спортсменов. Калфосс подчеркнул, что ситуация не привела к серьёзному кризису, так как самое важное лыжники перевозят в ручной клади, а лыжи были доставлены отдельным транспортом на машине.

Аналогичная проблема коснулась и шведской команды. Шведской лыжнице Фриде Карлссон пришлось провести тренировку в чужой обуви, так как её специально разработанные ботинки остались в потерянном багаже. «В следующий раз постараемся взять обувь в ручную кладь», — заявил тренер сборной Швеции Никлас Йонссон.

Этап Кубка мира в Руке стартует в пятницу гонкой на 10 км классическим стилем. Также спортсменам предстоит побороться за медали в спринте и масс-старте на 20 км.