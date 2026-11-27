Кубок мира — 2026/2027 по лыжным гонкам, 1-й этап: расписание стартов на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, в Руке, Финляндия, стартует первый этап Кубка мира – 2026/2027 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок на пятницу.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука, Финляндия. Расписание гонок на 27 ноября (время — московское):

12:30. Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль, женщины;

15:00. Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль, мужчины.

Кубок мира – 2026/2027 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2026 года по 21 марта 2027 года. Действующими победителями общего зачёта являются норвежец Йоханнес Клебо у мужчин и американка Джессика Диггинс у женщин.