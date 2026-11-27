Лыжи, Кубок мира, 1-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 ноября, в Руке, Финляндия, стартует Кубок мира – 2026/2027 по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится индивидуальная гонка у женщин классическим стилем на 10 км. Старт женской гонки запланирован на 12:30 мск. Трансляцию стартов Кубка мира – 2026/2027 по лыжным гонкам в России осуществляет онлайн-кинотеатр Okko.

В женской гонке на старт выйдут россиянки Наталья Терентьева и Дарья Непряева. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Кубок мира – 2026/2027 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2026 года по 21 марта 2027 года. Действующими победителями общего зачёта являются норвежец Йоханнес Клебо у мужчин и американка Джессика Диггинс у женщин.