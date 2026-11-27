Эбба Андерссон выиграла индивидуальную гонку на КМ в Руке, Терентьева — четвёртая
Шведская лыжница Эбба Андерссон одержала победу в индивидуальной гонке классическим стилем на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия. Андерссон финишировала, остановив секундомер на 25.19,4 секунды.
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Второе и третье места в гонке заняли ещё две шведки — Линн Сван и Фрида Карлссон с отставанием в 9,1 и 10,2 секунды соответственно. Россиянка Наталья Терентьева заняла в гонке четвёртое место, проиграв победительнице 19 секунд. Ещё одна россиянка Дарья Непряева показала 28-й результат (+1.28,2 секунды).
Лыжные гонки. Кубок мира – 2026/2027. Индивидуальная гонка, классический стиль. Женщины:
1. Эбба Андерссон (Швеция) – 25.19,4.
2. Линн Сван (Швеция) +9,1.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +10,2.
4. Наталья Терентьева (Россия) +